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Evden okul için çıkan 16 yaşındaki Dudu Dicle'den haber alınamıyor

Isparta'da, okula gitmek için evinden çıkan 16 yaşındaki Dudu Dicle Karagöz'den 3 gündür haber alınamıyor. Polise başvuran aile, bir kişi tarafından tutulduğunu iddia ettikleri kızlarının bulunması için yardım istedi

Giriş: 12.03.2023 - 11:16 | Güncelleme: ABONE OL
Okula gitmek için evden çıkan 16 yaşındaki Dudu Dicle 3 gündür bulunamıyor! - Son dakika haberler
İHA

Isparta'da 16 yaşındaki Dudu Dicle'den 3 gündür haber alınamıyor

Olay, 9 Mart Perşembe günü meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Isparta Lokman Hekim Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi olan Dudu Dicle Karagöz, okula gitmek üzere sabah saatlerinde evden çıktı. Dicle'den haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Baba Abdullah Karagöz, kızlarının bir şahıs tarafından tutulduğunu belirterek, "Kızım sabah evden 'Okula gidiyorum' diye çıktı. Okula gitmediğinden haberimiz olmadı. Karşı taraf bizi aradı, 'Kızınız bizim elimizde' dedi. İnanmayıp okulu aradım. Müdürümüz 'Bugün okula giriş yapmadı' deyince inandık. Sonra Isparta Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne gittik ve arama çalışmaları başladı" dedi.

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