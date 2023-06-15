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16 yaşındaki çocuk traktörle tarla ilaçlarken hayatını kaybetti

Denizli'de, ilaçlama yapmak için tarlaya giden 16 yaşındaki Mertcan Kuru, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 15.06.2023 - 18:43 | Güncelleme: ABONE OL
16 yaşındaki çocuk tarla ilaçlarken canından oldu
İHA

Denizli'de 16 yaşındaki çocuk, ilaçlama yapmak için kullandığı traktörün altında yaşamını yitirdi.

İHA'nın haberine göre kaza, Buldan ilçesine bağlı Kaşıkçı Mahallesinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, tarlalarını ilaçlamak isteyen Mertcan Kuru, ailenin traktörüyle yola çıktı.

Seyir halinde olan traktör, kontrolden çıkması sonucu yolun kenarında bulunan ağacın üzerine devrildi. Feci kazada çocuk ağır yaralı olarak Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Mertcan Kuru, hastanede tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Acı haberi alan aile yakınları gözyaşlarına boğulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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