16 yaşındaki çocuk boynundan bıçakladı

Konya'nın Emirgazi ilçesinde, 16 yaşındaki Ö.B., evlerinin önünde tartıştığı Vehbi Oğul'u (21),boynundan bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Yeni Mahalle 87754 Sokak'ta meydana geldi. Ö.B., evlerinin önünde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Vehbi Oğul'u boynundan bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Oğul, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Ö.B. ise polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.