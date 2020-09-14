Alper Erözer, konuyla ilgili şunları söyledi:

Fanatik hayran kitlemden dolayı koruma ile gezmek zorunda kalıyorum. Çünkü insanların sevgisi bazen bir zarara dönüşebiliyor. O çok seviyor ve ne yaptığını bilemiyor.

El hareketiyle bana zarar verebiliyor. Onları da anlıyorum, saygı duyuyorum ama yanımda biri olmak zorunda. Seven var, sevmeyen de var. Benim kendimi korumam gerekiyor.