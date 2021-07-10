Kurban Bayramı’nın bu yıl tamamının hafta içine denk gelmesi nedeniyle bayram tatili ile ilgili farklı senaryolar ortaya çıktı. Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü olan bayram tatiline yarım günlük pazartesi günkü arifenin de eklenmesi durumunda tatil süresi 9 güne çıkacak. Böyle bir durumda da 15 Temmuz’la birleştirilmesi gündeme gelecek.
16 TEMMUZ TATİL Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiline ilişkin "Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullandı.
16 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi halinde, yarım gün olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de resmi tatil ilan edilmesi gerekecek. Bu sayede 11 günlük resmi tatilin uygulanması mümkün olabilecek. Ancak özel sektörde hafta sonu çalışma durumu da göz önüne alındığında bu tarihlerin de resmi tatil olarak belirlenmesi, topyekun 11 günlük resmi tatili uygulanabilir kılabilecek.
Diğer taraftan kamu görevliler için süreç şu şekilde işleyebilecek;
Kamu görevlileri için 11 günlük izin, 16 ve 19 Temmuz tarihlerinin resmi tatil ilan edilmesiyle gerçekleşebilecek. Ancak bu iki tarihin idari izin olarak belirlenmesi de kamu çalışanlarının 11 günlük iznine imkan tanıyabilecek.
Çalışanlar, 16 Temmuz tarihini yıllık izin olarak kullanarak da bu imkana sahip olabilecek. Ancak bunun için 19 Temmuz tarihinin yarım gün idari izin olarak belirlenmesi gerekecek.
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