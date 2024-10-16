16 Ekim Dünya Gıda Günü, dünyada açlık ve yetersiz beslenmeye dikkat çekmek için her yıl kutlanıyor. 16 Ekim'in Dünya Gıda Günü olarak belirlenmesinin sebebi, 1945 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) kurulmasıdır. Bu özel gün, açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliği sağlanması ve sürdürülebilir tarımın önemini vurgulamak için önemli bir fırsat sunuyor. İşte 16 Ekim hakkında merak edilen bilgiler...