16 Aralık 2020 meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son haftalarda ülkenin batısından da doğusundan da arka arkaya gelen deprem haberleri son depremlerin merak edilmesine yol açtı. 16 Aralık son depremler neler? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

16 ARALIK AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de 16 Aralık'ta en son 09:42:37'de İzmir Seferihisar'da 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

16 ARALIK KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.12.16 09:47:03 37.6935 27.0607 13.1 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.16 09:42:37 37.8792 26.9083 12.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.16 09:14:24 39.0043 28.6867 8.3 -.- 1.8 -.- YIGITLER-DEMIRCI (MANISA) İlksel 2020.12.16 09:02:25 37.7870 26.7838 9.7 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.16 08:54:54 38.0225 27.0892 5.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.16 08:54:16 37.9695 26.9822 27.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.16 08:47:25 37.9497 27.1575 11.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.16 08:20:28 37.3760 27.7207 0.0 -.- 1.7 -.- KAFACA-MILAS (MUGLA) İlksel 2020.12.16 08:20:17 37.3142 28.3055 19.0 -.- 2.1 -.- KOZAGAC-(MUGLA) İlksel 2020.12.16 07:47:06 38.0942 27.1205 4.8 -.- 1.7 -.- CAMONU-MENDERES (IZMIR) İlksel 2020.12.16 06:41:56 37.7212 27.0710 6.9 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.16 06:23:18 39.5493 40.9368 5.9 -.- 2.2 -.- KOSELER-CAT (ERZURUM) İlksel 2020.12.16 06:03:46 37.8107 26.9382 8.1 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.16 05:53:58 38.5073 39.3590 6.4 -.- 1.3 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel 2020.12.16 05:37:06 37.8848 27.0152 7.1 -.- 3.2 3.1 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.16 05:34:18 36.9582 34.5812 13.1 -.- 1.4 -.- EVRENLI-TOROSLAR (MERSIN) İlksel 2020.12.16 05:05:57 37.2165 28.2303 8.9 -.- 1.3 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel 2020.12.16 04:53:55 37.7097 27.0882 2.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.16 04:51:24 37.8760 26.9753 5.1 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.16 04:45:18 35.6962 26.2790 11.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2020.12.16 04:32:12 42.1287 24.8295 3.0 -.- 2.2 -.- BULGARISTAN İlksel 2020.12.16 04:30:03 38.2160 39.1832 2.3 -.- 1.7 -.- HANDERE-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel 2020.12.16 04:29:08 35.6702 26.3075 16.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2020.12.16 04:28:47 38.6658 26.6110 12.2 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.16 04:00:31 40.1355 38.7398 7.3 -.- 1.4 -.- CAMOLUK (GIRESUN) İlksel 2020.12.16 03:48:22 37.8292 26.7683 20.5 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.12.16 03:41:58 37.8998 26.7805 13.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.12.16 03:41:21 37.8272 26.8248 21.9 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.16 03:37:37 37.8217 26.8135 4.0 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.16 03:20:19 37.0950 28.4635 7.4 -.- 1.9 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel 2020.12.16 02:34:07 39.0787 26.0327 4.9 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.16 02:24:58 35.9327 28.5435 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2020.12.16 02:10:30 37.0103 27.6032 2.7 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2020.12.16 02:01:18 39.9877 26.1215 12.6 -.- 1.9 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.16 01:44:44 37.8527 26.7048 11.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.12.16 01:35:23 38.0158 27.1818 15.5 -.- 1.3 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel 2020.12.16 01:31:38 37.7958 27.0148 6.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.16 01:15:52 40.5223 29.0472 16.5 -.- 1.2 -.- NARLI-GEMLIK (BURSA) İlksel 2020.12.16 01:11:53 37.7988 26.8113 13.4 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.12.16 01:06:16 38.0122 27.0783 3.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel