20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
16-22 Mart haftalık burçlara baktığımızda Merkür’ün geri hareketinin sona ermesiyle enerjinizi topluyorsunuz. 16 Mart’ta Merkür tekrardan Balık burcuna geçti. Bu nedenle bu aralar kafanız biraz dağınık olabilir, hayaller alemine dalabilirsiniz… Öte yandan 20 Mart’ta Güneş, Koç burcuna geçti ve Koç burçlarının doğum günleri başladı. Koç burcunun öncülüğü, cesareti ve girişimciliği tüm burçlara yansıyacak… Peki burçları ayrı ayrı neler bekleyecek? 16-22 Mart haftalık burç yorumları haberimizde...
KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç burçları, insanları iyi bir şekilde gözlemleyeceğiniz, sezgilerinizin kuvvetli olduğu bir haftaya giriyorsunuz... Karamsar halinizden yavaş yavaş uzaklaşacaksınız. Zaten yeni hafta itibariyle Güneş burcunuza geçecek ve doğum gününüzü kutlamaya başlayacaksınız. 19 Nisan'a kadar kendinizle alakalı bir takım değişikliklere gidebilirsiniz. Hayata geçirmek istediğiniz planları düzene koyabilirsiniz, biraz da riskli işlere girebilirsiniz. Alacağınız kararlar bedeninize ve ruhunuza iyi gelecek. Sağlığınız ile aşk ve arkadaşlık ilişkileriniz oldukça güzel!
BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa burçları… Kendinizi zinde ve güçlü hissedeceğiniz bir haftaya giriyorsunuz… Günlerin uzaması ruhunuza oldukça iyi gelecek. 16 Mart’ta Merkür’ün Balık burcuna geçişiyle yardımseverliğiniz artacak. Başkaları için hazır bekleyeceksiniz, bol bol evinizde misafir ağırlayacaksınız ve mutlu olacaksınız. 20 Mart’ta Güneş’in Koç burcuna geçişiyle kariyerde cesaretiniz artacak, kendinizden daha emin bir şekilde hareket edeceksiniz. Hatta hafta sonundan itibaren kariyerde büyük değişimlere gitmek için planlar hazırlayabilirsiniz.
İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU
Gelelim İkizler burçlarına… 16 Mart haftasında kariyer alanında yükselişe geçiyorsunuz… Kariyerde başarılarınız artacak, yükselişe geçeceksiniz. Bu arada işinden memnun olmayan İkizler burçları da iş teklifleri alacaklar… Zaten 20 Mart’ta Güneş’in Koç burcuna geçişiyle şansınız açılıyor. Fırsatlar ayağınıza geliyor ve istediğiniz her konuda destekleniyorsunuz… Aşk hayatınız da 20 Mart itibariyle renkleniyor. 22 Mart Pazar gününden itibaren ise birtakım zorluklar yaşayabilirsiniz. Özellikle de eğitiminiz devam ediyorsa… Zor yollardan başarı elde edeceksiniz. Bu nedenle pes etmeyin.
YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç burçları… 16 Mart itibariyle iyimser bir ruh haline giriyorsunuz. Baharın gelişiyle kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Ancak yine de birtakım sıkıntılarla yüzleşebilirsiniz. 16 Mart’ta Merkür'ün tekrardan Balık burcuna geçişiyle kariyer hayatınızda yükselişe geçiyorsunuz. Eğer başvuru yaptıysanız olumlu geri dönüşler alabilirsiniz. Yalnızca Pazar gününden itibaren maddi konularda zorlanabilirsiniz… Elinize zor yollardan para geçebilir ve kazançlarınızı artırmak için çok daha fazla çaba harcamanız gerekebilir.
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