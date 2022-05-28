Beyoğlu Kültür Yolu Festivali '1500 Fotoğrafçı ile Fotomaraton' etkinliğiyle başladı. AKM'de düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılışta konuşan Mehmet Nuri Ersoy, "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 16 gün sürecek. Festival geniş kitlelere yayıldı. Bu seneki katılım daha fazla. 5 binden fazla sanatçı katılıyor. Gündüz gece 7 den 70'e herkesi kapsayan, sanatın her türünü kapsayan etkinlikleri İstanbul halkını buluşturacağız. Bu festivaller biz Türkiye'ye yayacağız dedik. Aynı tarihlerde Başkent Kültür Yolu festivaline de dün akşam start verdik. İlk senesin olmasına rağmen yoğun katılım var" ifadelerini kullandı.
Marka şehirler oluşturmak için yapılacak kültür etkinliklerinin önemli olduğunu vurgulayan Mehmet Nuri Ersoy, "Kültür rotaları marka şehirlerimiz için çok önemli. Bunlar bir süre sonra şehrin markasını oluşturuyorlar. Bizimki uluslararası bir etkinlik. Yurt dışından da çok sayıda katılım var. Türk sanatçıların yabancı sanatçılarla buluşması doğu ile batının sinerjisi olarak da görülebilir. Sonuçları da çok mutlu ediyor. İstanbul'u turizm adına da önemli bir şehrimiz. Bu markasını sanatla kuvvetlendirdiğiniz zaman rakipleri ile yarışacak hale geliyor. Geçen yıl yaptığımız yoğun çalışmalarımız vardı bunun sonuçlarını almaya başladık. Mayıs ayı itibariyle İstanbul turist rekorları kırmaya başladı. Pandemi öncesi rakamları bile geçtik. 2019 çok üzerinde yolcu alıyoruz şu anda. Şu anda İstanbul'da otellerde yer kalmadığını öğreniyoruz. Çok mutluyuz. Bu etkinlikleri arttırmak istiyoruz" diye konuştu.
Tüm İstanbulluları festivale davet eden Mehmet Nuri Ersoy, "İstanbullulardan beklentim bu fırsatı kaçırmasınlar. 16 gün boyunca hem çocuklarına hem kendileri her yaş grubuna hitap eden yüzlerce etkinliklere katılsınlar. Bazı uygulamalarımız var. Sitelerimizden takip edebilirler. Sosyal medyadan takip edebilirler" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!