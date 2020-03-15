Filmin ana kahramanı doktor ve gözleri gören karısı, “medeni” olmanın gereklerini yerine getirip içeride insani bir düzen, iyi kötü işleyen bir sistem kurmaya çalışsalar da, karşılarında kaba kuvveti buluyorlar. Bu karanlık ve sert masalın varmaya çalıştığı yer belli: “Yasaların ve otoritenin işlemediği yerde, medeniyet ve hümanizm biter, kaba kuvvetin iktidarı devreye girer.” Filmde körlük aslında bir metafor; insanların açık gözleriyle dahi bir şey göremediği ima ediliyor.