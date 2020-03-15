15 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
SALGIN FİLMLERİ
Yedinci Mühür 1957
(Det sjunde inseglet)
İsveçli yönetmen Ingmar Bergman'ın imzasını taşıyan bir sinema klasiği... Bergman'ın kendi tiyatro oyunundan yola çıkarak yazdığı senaryo, Ortaçağ'da veba salgını sırasında geçen bir yolculuğun hikâyesini anlatır... Haçlı Seferleri'nden dönen umutsuz şövalye ve nihilist silahtarı, anavatanları Danimarka'ya ulaşmaya çalışırken yolda vebanın trajik sonuçlarıyla yüzleşir.
Yakınlarda kaybettiğimiz İsveçli usta oyuncu Max Von Sydow'un canlandırdığı şövalye, Ölüm'le karşılaşır. Ölüm ona satranç oynamayı teklif eder. Şövalye ve Ölüm'ün satranç maçı, yolculuk boyunca devam eder... Yolculuğa eşlik eden veba salgını, insanın hiç bitmeyen ölüm korkusunun bir simgesi gibidir...
Cassandra Geçidi 1976
(The Cassandra Crossing)
Gerçekleştirdikleri eylem sırasında çok tehlikeli bir virüsle enfekte olan 3 teröristten biri hayatta kalır ve Cenova’dan Stockholm’e giden trene biner… Hava yoluyla bulaşan ölümcül virüsün trendeki tüm yolcuları bulaşması ihtimalini göz önüne alan yetkililer, trenin güzergâhını değiştirirler.
Hiçbir ülkenin kendi sınırları içinde durmasını istemediği bir karantina trenidir artık… Tren, 1948’den beri kullanılmayan, yıkılma tehlikesi olan Ukrayna – Polonya arasındaki Cassandra Geçidi’ne yönlendirilir… Tüm bu süreçte, trenin içindeki yolcular, kurtulmak için ellerinden geleni yaparlar. Oyuncu kadrosunda Sophia Loren, Richard Harris, Ava Gardner, Martin Sheen, Burt Lancaster gibi starlara yer veren filmi George Pan Cosmatos yönetmişti.
Tehdit 1995
Outbreak
Ölümcül ateşli bir hastalığın yol açtığı sorunlara odaklanan, büyük bütçeli, yıldız oyuncuların yer aldığı, gösterişli Hollywood yapımlarının sayısı çok fazla değildir… O yüzden, salgın deyince akla gelen ilk filmlerden biridir. Sanatsal açıdan nitelikli, bilimsel açıdan sağlam bir film olduğu söylenemez. Ama 1967 yılında geçen unutulmaz açılış sahnesi dahil olmak üzere, konuyu işleme biçimi itibarıyla rahatsız edici ve korkutucu olmaktan çekinmeyen bir filmdir.
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