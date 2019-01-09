Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1177’inci çekilişi geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Sayısal lotoyu Ankara’ Sincan'da yaşayan ve adının açıklanmasını istemeyen bir genç kazandı.

CEBİNDEKİ SON PARAYI KULLANDI

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, işsiz olan ve Sincan’da yaşayan genç, cebindeki son para olan 1.5 lira ile tek kolon oynadı. Sayısal loto makinesinin şansına güvenip cebindeki son para olan 1.5 lirayla şansını deneyen genç, şimdi milyoner.

AİLESİ BİLMİYOR

“4, 8, 9, 26, 40 ve 48 “ rakamlarıyla 12 milyon TL'lik ikramiyeyi kazanan gencin parayı mevduata yatırmak için bankalarla görüşmeye başladığı ve şimdilik parasını mevduatta değerlendireceği öğrenildi.

Kimliğini herkesten saklayan gencin uzun süredir işsiz olduğu ve ikramiyeyle ilgili ailesine de bilgi vermediği öğrenildi.