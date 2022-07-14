Birlik ve beraberliğin anlamlı kılındığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili şiirleri ve 15 Temmuz marşını haberimizde derledik. Darbe girişimi sonrası yazılan demokrasi destanı ile 6. yılı kutlanan bu özel gün ile ilgili şiir, söz ve resim paylaşmak isteyen kişiler için şiirli 15 Temmuz galerisini derledik. İşte 15 Temmuz şiirleri ve 15 Temmuz Marşı...