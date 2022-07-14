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15 Temmuz şiirleri ve marşı 2022: En anlamlı, duygu dolu, kısa, uzun, resimli ve duygusal 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şiirleri indir! 2,3 ve 5 kıtalık 15 Temmuz şiiirleri 2022

En güzel, anlamlı, duygu dolu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şiirleri

15 Temmuz 2016 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik darbe girişimi sonrasında her sene Milli Birlik ve Demokrasi bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu anlamlı ve özel gün ile ilgili en güzel, kısa, anlamlı ve uzun şiirleri sizler için haberimizde derledik. İşte 6. yıl dönümü kutlanan 15 Temmuz şiirleri ve sözleri...

14.07.2022 - 16:07 | Güncelleme: ABONE OL

  • Birlik ve beraberliğin anlamlı kılındığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili şiirleri ve 15 Temmuz marşını haberimizde derledik. Darbe girişimi sonrası yazılan demokrasi destanı ile 6. yılı kutlanan bu özel gün ile ilgili şiir, söz ve resim paylaşmak isteyen kişiler için şiirli 15 Temmuz galerisini derledik. İşte 15 Temmuz şiirleri ve 15 Temmuz Marşı...

  • 15 TEMMUZ ŞEHİTLER MARŞI

    Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.

    Bu millet liderinin sözünden dönmez.

    Türkiyem haini asla affetmez.

    Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

    Durmak yok bizlere bugünden gayrı,

    Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,

    Tanklara siper olan bedenler ile,

    Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

    Sular uyusa da düşman uyumaz,

    Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,

    Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,

    Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

    Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber,

    Kahraman milletim meydanda bekler,

    Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,

    Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

    Osman Ali Aydın - Yusuf Dülger

  • 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

    Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi

    Yine bir tarih yazdın dünya bunun şahidi

    Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi

    Can verdin vatan için yoktu bunun ötesi

    O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel

    Ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel

    Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü

    Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü

    Seninle nöbette bak bu ülkenin tamamı

    İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı

    Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın

    Ey şehit oğlu şehit önderisin her çağın

    Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne

    Bak adını nakşettik gönlümüzün büstüne

    Şehitler asla ölmez ölümsüz her biriniz

    Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.

    Ahmet Selçuk İLKAN

  • VATAN YAHUT VATAN

    Bir Temmuz ki ateşi yakmış geceyi

    Bir ağıt ki şehit anasından

    İnletiyor alemi, yırtmış geceyi

    Varsın gelsin zalimin tankı

    Mazlumun ahı var üstünde

    Bir de ezilmez ahlakı

    Kalk ey şehit, şehadet vaktin geldi

    Yurdunda kalleş dolu,

    Ceddin, deden bu günü görseydi,

    Alnından öper seni, neslim derdi

    Semda nur, duada ezan

    Ne düşman kalır ne de şeytan

    Sen bir dua et hele

    İşte yıkılmayacaktır Vatan o Zaman

  • 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

    Bir çağ idi geldi geçti 15 Temmuz

    Kazındı hafızalarımıza

    Milletimin cesurlukları

    Kimi panzerin önüne yattı

    Kimi kurşunlara siper etti gövdesini

    Başaramadı darbeciler gayesini

    Dünya gördü Türk’ün cesaretini

    Kabul etmez kimsenin esaretini

    Tank da silah da hiç bir şey durduramaz

    İnanmış Türk Milletini

    Asla korkutamaz

    Manavgat / Sarılar

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