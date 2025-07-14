Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün gelişiyle birlikte, 15 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Peki, "15 Temmuz resmi tatil mi? Bugün hastaneler, eczaneler, noter, borsa, bankalar açık mı, kapalı mı?" İşte detaylar...