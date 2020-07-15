İşte güncel koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Açıklanan verilerde; toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hastası, toplam iyileşen sayısı ayrıcı bugünkü test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü vefat sayısı, bugünkü iyileşen sayısını açıklıyor. 15 Temmuz corona virüs tablosu merak ediliyor.

15 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU 2020

Sağlık Bakanı 15 Temmuz günlük koronavirüs tablosunu henüz yayınlamadı.

14 TEMMUZ CORONA VİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 43 bin 231 testten 992'si pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 20 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 402 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 196 bin 720'ye yükseldi.

Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 43 bin 231 test yapıldı, 992 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybederken 1049 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 65 bin 178, toplam vaka sayısı 214 bin 993, toplam vefat sayısı 5 bin 402, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1204, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 396, toplam iyileşen hasta sayısı 196 bin 720 oldu.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 581 bin 317´ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 464 bin 486´ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 855 bin 72´ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2´inci ülke olan Brezilya´da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 931 bin 204 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 74 bin 262´ye ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3´üncü ülke olan Hindistan´da virüs kaynaklı can kaybı 24 bin 327 olurken, vaka sayısı ise 937 bin 844´e ulaştı.