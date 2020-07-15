Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 214.993'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.402 vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki 15 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı mı?

15 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam saat 19.00 - 20.00 arası Türkiye'deki koronavirüs ile ilgili en güncel tabloyu açıklıyor. 15 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu bu saatler arasında açıklanması bekleniyor.

14 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu dün akşam yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada; "En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000’in altına inmekte kararlıyız. COVID-19’a karşı HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 992 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 993, can kaybı 5 bin 402 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 231 test yapıldı, 992 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 20 hasta vefat etti, 1049 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 65 bin 178, vaka sayısı 214 bin 993, vefat sayısı 5 bin 402 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1204, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 396, toplam iyileşen hasta sayısı da 196 bin 720 oldu.

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DÜNYA GENELİ CORONA VİRÜSÜ SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 476 artarak 138 bin 273'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 64 bin 507 artarak 3 milyon 480 bin 97'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 476 artarak 138 bin 273'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 888 bin 889 vakayla Brezilya, 911 bin 629 vakayla Hindistan ve 739 bin 947 vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şimdiye kadar 428 bin 303 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 445 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 336 binden fazla vakayla California ve 282 binden fazla vakayla Florida takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 43 milyon 255 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 550 bini geçti.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 968'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 138 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 968'e ulaştı.

Vaka sayısı son 24 saatte 398 artarak 291 bin 373 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

İTALYA'DA SON 24 SAATTE 17 CAN KAYBI

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 17 artarak 34 bin 984'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, ülkede yaklaşık 5 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 12 bin 919’a geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 243 bin 344'e ulaştı. Son 24 saatte 114 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 335’lik artışla 195 bin 441'e çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 17 artarak 34 bin 984'e yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar 6 milyon 4 bin 611 test yapıldı.

Bu arada, Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Senato'da yaptığı konuşmada, Kovid-19'da uluslararası durumun son derece endişe verici olduğunu belirterek, "Aşı olmadan sıfır risk yoktur. Pandemi riskini göz ardı edemeyiz." dedi.

Virüsün yurt dışından yeniden İtalya'ya gelme riskinin de somut olduğunu dile getiren Speranza, Schengen Bölgesi dışından gelenler için 14 günlük karantinanın zorunlu olduğunu hatırlattı.