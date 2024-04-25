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        Haberler Gündem Teyit "15 Temmuz gazilerinin maaşları kesildi" iddiasına yalanlama

        "15 Temmuz gazilerinin maaşları kesildi" iddiasına yalanlama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "15 Temmuz gazilerinin maaşları kesilmiş, 2 aydır maaş alamıyorlar" iddiasını yalanladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 17:19 Güncelleme: 25.04.2024 - 17:19
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        "15 Temmuz gazilerinin maaşları kesildi" iddiasına yalanlama
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        Bazı sosyal medya hesaplarından "15 Temmuz gazilerinin maaşları kesilmiş, 2 aydır maaş alamıyorlar" şeklinde paylaşımlar yapıldı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan bu paylaşımlar üzerine açıklama geldi.

        DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "15 Temmuz gazilerinin maaşları kesilmiş, 2 aydır maaş alamıyorlar" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, 15 Temmuz gazilerinden malul sayılanlar ile 1053 sayılı Nizamnameye göre derece tespiti yapılanlara, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından aylık bağlandığı ifade edildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından 15 Temmuz Dayanışma Kampanyasında toplanan kaynaktan kendilerine toplu olarak ödenmesini isteyenlerin talepleri üzerine, vakıf tarafından hak sahiplerine anket yolu ile sorulmuştur. Toplu ödeme yapılmasını isteyenlere ödemeleri toplu olarak gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle toplu ödeme alan gazilere aylık olarak ödeme yapılmamaktadır. Ödemeleri aylık olarak almaya devam etmek isteyen 218 hak sahibine ise aylık ödeme yapılmaya devam edilmektedir."

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        #15 Temmuz Gazileri
        #MAAŞ
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