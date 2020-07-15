15 Temmuz davalarının bilançosu

15 Temmuz hain darbe girişimi o gece bastırıldı. Kısa sürede açılan davalarda darbeciler mahkemede hesap verdi. Türkiye genelinde açılan 289 davadan 275'i sonuçlandı. Aralarında generallerin de bulunduğu 1315 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 1217 kişi müebbet hapisle cezalandırıldı. Toplam 4 bin 130 kişinin mahkum edildiği davalarda mahkemeler, 2 bin 692 sanığın ise beraatine karar verdi.
15 Temmuz'un en kritik davası, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin yargılandığı Genelkurmay çatı davasıydı.
224 sanıklı yargılama 2 yılda bitti. Mahkeme, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 17 sanığı 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Bir diğer kritik dava Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı oteli basan suikast timi hakim karşısına çıktı.
Eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, suikast timinin başındaydı. Sözde yurtta sulh konseyi üyesi olduğu da belirtilen Sönmezateş, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.
Özel kuvvetler komutanlığını işgale gelen darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin dava da karara bağlandı. Halisdemir'e ilk kurşunu sıkan Fatih Şahin, son kurşunu sıkan Mihrali Atmaca ile 16 sanığın tamamı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Meclis, Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı helikopterlerle vuruldu. Helikopterlerin havalandığı Kara Havacılık Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin davada 56 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu.
Darbeciler o gece İstanbul'da köprüleri kapattı, havalimanlarını işgal etti. Direnen halka ateş açan darbeciler 89 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. İstanbul'daki darbe ana davasında yurtta sulh konseyi İstanbul yapılanmasındaki sanıklar yargılandı. 14 sanıktan 12'si "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar ayrıca ölümlerden dolayı 87'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Darbecilerin halka kurşun yağdırdığı ve o geceden sonra adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan boğaz köprüsünde Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok dahil 34 kişi şehit düştü. 135'i tutuklu 143 sanık yargılandı, 72 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum oldu. Erol Olçok ve oğlunun şehit edilmesine ilişkin 12 sanığa ayrıca "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlara ilişkin 14 dava ise halen devam ediyor. Bu davalar kapsamında 605'i tutuklu 1369 sanık yargılanıyor. Davalardan en önemlisi darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü davası. 475 kişinin yargılandığı davanın en önemli sanıkları, darbenin sivil imamları Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş.
Tüm darbe davalarının bir numaralı sanığı olan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesine ilişkin girişimlerden henüz sonuç alınamadı. Bu konuda ABD'ye 7 ayrı iade talepnamesi gönderildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!