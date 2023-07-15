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        15 Temmuz'da kargolar açık mı? 15 Temmuz Cumartesi kargolar çalışıyor mu?

        15 Temmuz Cumartesi günü kargolar açık mı? Bilindiği üzere 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil... Bugün kargo göndermek isteyenler veya kargoda ürünü olanlar ise merak içerisinde bugün kargoların açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, bugün kargolar açık mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 00:53
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        • 1

          15 Temmuz Cumartesi yani bugün bilindiği üzere Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanacak. Peki, 15 Temmuz Cumartesi günü kargolar açık mı? Kargo teslimi ve kargo gönderimi yapılabilecek mi? İşte merak edilen soruların cevabı...

        • 2

          BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

          Bilindiği üzere Cumartesi günleri akrgolar yarım gün çalışıyor. Ancak bugün resmi tatil olduğu için kuruluşlar bir gün boyunca kapalı olacak.

        • 3

          Dolayısıyla 15 Temmuz Cumartesi günü tam gün resmi tatil olduğu için kapalı olacak. Kargolar 17 Temmuz Pazartesi günü açılacak.

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