15 Nisan Hangi Burç? 15 Nisan Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

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O halde 15 Nisan hangi burç? Aynı zamanda 15 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? Bu soruların cevaplarını araştırdık.

İşte bilinmesi gereken bütün detaylar…!

15 Nisan Hangi Burç?

15 Nisan doğumlular Zodyak grubunun ilk burcu olarak bilinen Koç’tur. Oldukça resmi ve kararlı duruşlarıyla bilinen Koçlar, aslında çok fazla dikkat çekiyor. Bunlara ek olarak Koç burcu olmanın beraberinde getirdiği bazı özellikleri de bulunuyor. Bunlarla ilgili detayları daha sonra aktaracağız.

Ama 15 Nisan burcu ne sorusundan sonra 15 Nisan yükseleni nedir, ona bakalım. Genel olarak yükselen burçları hesaplamak ve öğrenmek için yapmanız gereken şey son derece basit. Doğum saatinizi net olarak bilmek. Artık her şey en ince detayına kadar araştırılıyor ve bilinmesi isteniyor. Bu yüzden doğum saatinizi bilirseniz, rahatlıkla yükselen burcunuzu da hesaplayabilirsiniz.

15 Nisan saat 19:00’da doğanların burcu Koç ama yükseleni Terazidir.

15 Nisan saat 09:48’de doğanların da burcu Koç ama yükseleni Yengeçtir.

İşte bu gibi hesaplamalarla rahatlıkla yükseleninizi öğrenebilirsiniz. Çünkü astrolojiyle ilgileniyorsanız 15 Nisan burcunun ne olduğu sorusu kadar 15 Nisan yükseleni nedir sorusu da oldukça önemlidir.

15 Nisan Burcu Kadını Özellikleri

Bu burcun geçerli olduğu tarihlerde doğan kadınların özellikleri de dikkat çekiyor. 15 Nisan kadını;

- Savaşçıdır, mücadelecidir.

- Asla pes etmezler. Sonuna kadar giderler

- Güçlü ve cesurlardır.

- Her zaman sevdikleri için uğraşırlar ve o kişiler, Koç kadınlarının en değerlileridir.

Bunlara ek olarak 15 Nisan burcu özellikleri arasında yer alan kıskançlık, sahiplenme ya da erkeksi duruş gibi kriterler çoğu kadında bulunuyor.

15 Nisan Burcu Erkeği Özellikleri

Koç burcu erkekleri de başkalarına karşı otoriter olsalar da genel olarak kurallardan hoşlanmazlar. Aynı zamanda atletik, çevik ve güçlü yapıları vardır. İstediklerini elde etmek için uğraşırlar.

Bunlara ek olarak;

- Çok net kalıpları vardır. Kolay kolay bu kalıplardan vazgeçemezler.

- Başkalarına değer verseler de bencil yönleri ağır basabilir.

- İkinci olmaktan ya da geri plana atılmaktan da hiç hoşlanmazlar

- 15 Nisan burcu özellikleri arasında yer alan baskın kriterler, Koç erkeklerinde mevcuttur.

Bu bilgiler önemlidir. Eğer erkekler Koç burcu özelliklerini çok taşımıyorsa da mutlaka yükselen burçlarının özelliklerine sahiptir. Bu yüzden yükselen hesaplamasını yapabilirsiniz.

Ayrıca kadınlar ve erkekler 15 Nisan burcu yorumu okumayı da severler. Günlük yorumlar bazen alacağımız kararlarda etkili olabiliyor. Bu sebeple siz de birkaç saniyenizi ayırarak günlük yorum okuyabilirsiniz.

15 Nisan'da Doğan Ünlüler ve Futbolcular

Birkaç önemli isimden de bahsedeceğiz. 15 Nisan günü doğan Türk ve yabancı ünlüler bulunuyor. Türklerin ve yabancıların isimlerinin olduğu liste şu şekilde:

15 Nisan'da doğan Türk ünlüler ve futbolcular:

- Pınar Kür

- Kadir İnanır

- Selda Özbek

- Evrim Alataş

- İpek Soylu

15 Nisan'da doğan yabancı ünlüler ve futbolcular:

- Emma Watson

- Luke Evans

- Emile Durkheim

- Emma Thompson

- Danny Way

- Luis Fonsi

Genel olarak burçlar, kişiliklerimizi etkiler. Bu yüzden de burçlar ve yükselenler son derece önemlidir, bizim karar verme gücümüzü etkilerler, değiştirirler.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos