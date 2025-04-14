Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.469,04 %0,94
        DOLAR 38,0460 %0,39
        EURO 43,3496 %0,74
        GRAM ALTIN 3.923,20 %-0,91
        FAİZ 48,08 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 39,44 %-0,19
        BITCOIN 84.598,00 %1,34
        GBP/TRY 50,1450 %1,01
        EUR/USD 1,1383 %0,25
        BRENT 65,40 %0,99
        ÇEYREK ALTIN 6.414,44 %-0,91
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 15. MIXX Awards Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu - İş-Yaşam Haberleri

        15. MIXX Awards Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu

        Türkiye'nin dijital reklamcılık dünyasında bir yere sahip olan MIXX Awards'a damga vuranlar, dün gece Mandarin Otel'de düzenlenen bir törenle ödüllerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 10:45 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        15. MIXX Awards Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) tarafından bu yıl 15.'si düzenlenen MIXX Awards Türkiye Ödül Töreni, sektörün önde gelen reklamverenlerini, reklam, medya ve influencer pazarlaması ajanslarını, yayıncı kuruluşları, reklam satış ağlarını ve reklam teknolojileri firmalarını bir araya getirdi.

        Sunuculuğunu Dr. Öğretim Üyesi Ada Beyza Toksoy ve Ork Digital Kurucusu Orkun Işıtmak’ın yaptığı ödül töreninde; 45 kategoride yapılan 426 kampanya ile yapılan 764 başvuru arasından, geçtiğimiz yılın dijital pazarlama ve reklamcılık alanında yapılan yaratıcı ve başarılı çalışmaları ödüllendirildi. 45 kategoriye ek olarak Genç MIXX, sahibinden.com Özel Ödülü ve Yılın En İyisi ödülleriyle birlikte toplam 269 ödül sahiplerini buldu.

        REKLAM

        IAB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cüneyt Devrim şunları söyledi:

        "Bu yıl 15. yılını kutladığımız MIXX Awards Türkiye, dijital pazarlama sektörünün gelişimine ışık tutan en önemli platformlardan biri olmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da birbirinden değerli projeleri ödüllendirmekten gurur duyuyoruz. Ancak bu tören, sadece geçmiş başarıları kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğe de ışık tutuyor.

        Dijital dünya, hiç olmadığı kadar hızlı bir değişim ve dönüşüm içinde. Yapay zeka, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, Web 3.0 ve daha pek çok yenilik, pazarlama ve reklamcılık alanında yeni ufuklar açıyor. Bizler, IAB Türkiye olarak, bu değişime öncülük etmeyi, sektörümüzü geleceğe hazırlamayı ve dijitalin gücünü en iyi şekilde kullanarak markalarımızın ve tüketicilerimizin hayatına değer katmayı hedefliyoruz.

        Dijitalin gücünü en iyi şekilde kullanan, yaratıcılık ve inovasyonla fark yaratan tüm katılanları ve kazananları bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Bu başarılar, sektörümüzün geleceği için umut verici bir tablo çiziyor. Hep birlikte, dijitalin sonsuz potansiyelini keşfetmeye ve geleceği şekillendirmeye devam edeceğiz."

        REKLAM

        15. MIXX Awards Türkiye "Yılın En İyisi Ödülü" kazananı, Türk Hava Yolları Fly By Sign kampanyasıyla Türk Hava Yolları, OMD ve ZZG Tech oldu.

        İlk kez geçen sene açılan Genç MIXX kategorisinde bu yıl Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) ‘nın verdiği brief üzerine üniversite öğrencileri ve yeni mezunları çalışmalarını hazırladılar. MIXX Awards Türkiye Jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında; Elif Öztürk, Eylül Polat, Serpil Yıldız ve Baran Saltaş Altın MIXX, Alişan Etli, Tuğrulbey Koç ve Sude Taşpınar Gümüş MIXX, Huri Ebru Kılıç ise Bronz MIXX ödüllerinin sahibi oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        İsrail basını: ABD-İran müzakerelerinin ikinci turu Roma'da
        İsrail basını: ABD-İran müzakerelerinin ikinci turu Roma'da
        13 suçtan 34 yıl hapis cezası vardı! 'Dur' ihtarına uymadı!
        13 suçtan 34 yıl hapis cezası vardı! 'Dur' ihtarına uymadı!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Narin Güran cinayetinde 2'nci dava!
        Narin Güran cinayetinde 2'nci dava!
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        "Kalitesiyle skoru değiştirdi"
        "Kalitesiyle skoru değiştirdi"
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamaları açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamaları açıklaması
        Tepki yağdı
        Tepki yağdı
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        Londra neden şemsiyenin başkenti diye anılıyor?
        Londra neden şemsiyenin başkenti diye anılıyor?
        Habertürk Anasayfa