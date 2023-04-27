15 Mayıs Hangi Burç? 15 Mayıs Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

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358648515 Mayıs Hangi Burç?

15 Mayıs tarihi, Boğa burçlarına aittir. Bu günde doğduysanız kendinizi Boğa burcuna mensup kabul edebilirsiniz. Toprak grubuna ait Boğa burçlarının uğurlu sayısı 6’dır. Eflatun, açık pembe ve mavi, Boğa burçlarının renkleri arasında yer alır. 15 Mayıs burcu yorumu okuyarak size iyi gelen renkleri öğrenebilirsiniz.

15 Mayıs Yükseleni Ne?

15 Mayıs tarihinde hangi saatte doğduysanız yükseleniniz orada gizlidir. Bu noktada 15 Mayıs yükseleni nedir sorusu için internetteki yükselen burç hesaplama araçlarını da kullanabilirsiniz.

15 Mayıs Burcu Özellikleri Ne?

15 Mayıs burcu özellikleri çok fazladır. Bu burca sahip insanların özgüveni yüksektir. Lider ruhlu Boğa insanları, merhametli yapılarıyla bilinir. Somut konulara ve hesaplamalara ilgi duyan Boğa burçları, zaman zaman aşkta aşırıya kaçabilir. Çünkü bu burcun insanlarının ruhsal yönü kuvvetlidir.

15 Mayıs Burcu Erkeği Özellikleri Nasıl?

15 Mayıs burcu erkeği şayet evli ise eşine ve çocuklarına çok bağlıdır. Çocuklarına iyi bir baba olan Boğa bu erkekler, iyi bir eş olmayı da arzular. Bunun yanı sıra bu insanların dostlarına bağlılığı da ön plana çıkar. Sosyal ilişkilerde başarılı olan Boğa erkekleri, sakin yapılı ancak içten enerjilidir.

15 Mayıs Burcu Kadını Özellikleri Nasıl?

15 Mayıs burcu kadını da tıpkı burcun erkeği gibi evcimen ve ailesine bağlıdır. Bu burcun kadınları için maddi güvence ve konforlu bir ev her şeyden önce gelir. Aşk konusunda yoğun duygular yaşayan bu kişilerin yanlış evlilik yapma riski olabilir.

15 Mayıs'ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular Kimler?

15 Mayıs'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular listesine şuradan ulaşabilirsiniz;

Ersan İlyasova

Doruk Çetin

Adnan Siyavuş

Hüseyin Akşen

15 Mayıs'ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular Kimler

15 Mayıs'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular ise şöyle;

Ousmane Dembele

Sunny

James Holland

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos