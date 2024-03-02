142 yıllık saat kulesinin 10 yıldır kayıp mekanizması, depoda bulundu

Gürgen, 10 yıldır aranan mekanizmanın Gerede Belediyesi'nin girişimiyle bir depoda paslanmış halde bulunduğunu ve belediyeyle iletişime geçip, kulede bir çan sistemi olduğunu söylediğini kaydetti. Gürgen, "Kuleyi restore ettik içinde bir çan var. Bu ne işe yarıyor?' diye sordular. Ben de bir çalar saat olduğunu anlattım. Ancak saat yerinde yoktu. 'Saat nerede?' dedim. Baktım elektrikli çalışan bir sistem var. İşin üzerine gittim. Birini getirdiler ve o da 'Sakın ben bunu hurdacıya vermiş olmayayım' dedi. 'Depoya gidelim' dedi. Gittik. Sökülen park ve bahçe malzemeleri, direkler vardı. Baktım ki saat orada duruyor. Çürümüş. O haliyle bulunca bile çok sevindim. Şimdi onu kurtaracağım" diye konuştu.

Gerede Belediyesi yetkilileri, Gerede Saat Kulesi'nin ahşap ve taş kısımlarıyla ilgili iyileştirme çalışmaları yaptıklarını ve saatin ilk dönemlerinde var olan mekanizmasının da bulunup 1-2 ay içerisinde yerine takılarak çalışır hale getirileceğini açıkladı.