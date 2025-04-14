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        Haberler Gündem Güncel 14 yıldır susan görgü tanığı konuştu | Son dakika haberleri

        14 yıldır susan görgü tanığı konuştu

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında "Kaz Dağları Cinayeti"nin sır perdesi aralanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 20:18 Güncelleme: 14.04.2025 - 20:18
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        14 yıldır susan görgü tanığı konuştu
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        14 yıl önce, av sırasında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Veli Ayhan’ın katili aranıyor. Katil kim? Rıza mı, Remzi mi, Ahmet mi yoksa Mehmet mi? O gün orada Veli Ayhan’a kim ateş etti? Cinayetin üstünü kim kapattı?

        Bugün, “14 yıldır korkumdan sustum” diyen Melek Hanım canlı yayında konuştu. Melek Hanım, “Ben Remzi’yi gördüm. Bagajdan iki tüfek çıkardı, karısına verdi. Tüfekler için ‘Bunları yok et’ dedi” iddiasında bulundu.

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