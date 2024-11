14 yılda 6 milyon büyükbaş hayvan ithal edildi

Üretici maliyetlerinin altında seyreden satış fiyatları yüzünden süt sığırcılığında kesime gönderilen anaç hayvanlarla birlikte kan kaybı sürüyor.

Ulusal Süt Konseyi’nin sıcak süt tavsiye fiyatı 1 Mayıs’tan beri litre başına 14 lira 65 kuruş. Üretici maliyetlerinin altında kalan bu fiyat yüzünden süt ineklerini kesime gönderiyor. Bu durum besilik materyal açısından da sıkıntı yarattığı için kırmızı et piyasasına yansıması da devam ediyor.

Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin TÜİK verilerinden yola çıkarak hazırladığı tabloya göre, geçen yıl 1 milyar 382 milyon 900 doları aşan canlı hayvan ve karkas et ithalatı gerçekleştiren Türkiye, 2024 yılında da arzdaki açığı kapamak ve fiyatları kontrol altına almak adına besilik sığır ve karkas et ithalatına devam ediyor.

Türkiye büyükbaş olarak 6 milyon 861 bin baş, Küçükbaş olarak 3 milyon 185 bin baş, Karkas et olarak 373 bin 352 ton, 2010 yılından bu yılın haziran ayına kadar ise toplam 2 milyon 685 bin 183 canlı hayvan ve et ithal etti.

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın aktardığına göre, Türkiye, Amerika’dan sonra dünyanın en çok sığır ithal eden ülkesi oldu.

Utanç tablosu



Türkiye, 2010 yılından bu yılın Haziran ayına kadar tam 11 milyar 357 milyon 207 bin dolarlık canlı hayvan ve et ithalatı yaptı.



Canlı hayvan ve et ithalatı

- Büyükbaş: 6 milyon 861 bin baş

- Küçükbaş: 3 milyon 185 bin baş

- Karkas et: 373 bin 352 ton



Türkiye,… pic.twitter.com/svIvOdhW19 — Ali Ekber Yıldırım (@tarimyazari) November 19, 2024

14 YIL ÖNCE VİZE VERİLDİ

Türkiye'de daha önce de zaman zaman izin verilse de sürekli bir şekilde doğrudan canlı hayvan ve et ithalatı 2010'da başladı. İthalat için 14 yıl önce eski adı Et ve Balık Kurumu olan Et ve Süt Kurumu'na (ESK) yetki verilirken, bu hamlede 2008-2009 yıllarında yaşanan kuraklık etkili oldu. Kuraklık sebebiyle yem fiyatları söz konusu yıllarda yüzde 100 artarken, buna karşılık çiğ süt fiyatlarında sert bir gerileme yaşandı. Bu da üreticilerin süt ineklerini kesmeye zorladı. Kesimler bir süreliğine et fiyatlarının düşük seyretmesine katkıda bulunsa da doğurganlığın düşmesi büyük baş hayvan varlığının düşmesine yol açtı. Arzdaki düşüş et fiyatlarını sıçrattı.