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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te 14 yaşındaki kız çocuğu babasını öldürdü! - Son dakika haberi

        Gaziantep'te 14 yaşındaki kız çocuğu, babasını bıçaklayarak öldürdü!

        Gaziantep'te korkunç bir olay meydana geldi. Kentte 14 yaşındaki bir kız çocuğu, madde bağımlısı olduğu iddia edilen babasını bıçakla öldürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 13:50 Güncelleme: 21.04.2024 - 13:57
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        14 yaşındaki kız çocuğu babasını öldürdü!
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        Gaziantep'te 14 yaşındaki kız çocuğu, madde bağımlısı olan babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü.

        İHA'nın haberine göre olay, sabaha karşı Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki S.Y. isimli kız çocuğu, madde bağımlısı olan babası İbrahim Y.'yi (35) bilinmeyen bir nedenle uykudayken vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olay sonrası bıçaklı saldırıya uğrayan baba ağır yaralandı.

        HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan İbrahim Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        KIZ ÇOCUĞU GÖZALTINA ALINDI

        Bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu ise çocuk şube müdürlüğü ekipleri ve psikolog eşliğinde gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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        #son dakika
        #gaziantep
        #Son dakika haberler
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