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14 yaşındaki genç kız 15. kattan düştü! Büyük acı!

İstanbul Kağıthane'de, 15 katlı bir binanın çatısına çıkan 14 yaşındaki Elif Naz S., bir süre bekledikten sonra kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen genç kız hastaneye kaldırıldı. Elif Naz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor

Giriş: 17.04.2023 - 10:20 | Güncelleme: ABONE OL
Kağıthane'de 14 yaşındaki genç kız 15. kattan düştü! Büyük acı!
14 yaşındaki genç kız 15. kattan düştü! Büyük acı!
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DHA

İstanbul'da olay, dün saat 19.00 sıralarında, Kağıthane'de, Talatpaşa Mahallesi Yaşayanlar Sokak'ta meydana geldi.

15 KATLI REZİDANSIN ÇATISINA ÇIKTI

Haberin fotoğrafları, İHA'dan alınmıştır.
Haberin fotoğrafları, İHA'dan alınmıştır.

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre ailesiyle tartışan 14 yaşındaki Elif Naz S., 15 katlı rezidansın çatısına çıktı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bir süre çatıda bekleyen Elif Naz, bir anda kendisini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kız ambulansla Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Elif Naz S., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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