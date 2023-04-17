14 yaşındaki genç kız 15. kattan düştü! Büyük acı!
İstanbul Kağıthane'de, 15 katlı bir binanın çatısına çıkan 14 yaşındaki Elif Naz S., bir süre bekledikten sonra kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen genç kız hastaneye kaldırıldı. Elif Naz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor
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Kağıthane'de 14 yaşındaki genç kız 15. kattan düştü! Büyük acı!/14-yasindaki-genc-kiz-15-kattan-dustu-buyuk-aci-son-dakika-haberler-3583513
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