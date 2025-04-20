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        Haberler Gündem Güncel 14 yaşındaki Ege İshak Karafidan'dan acı haber | Son dakika haberleri

        14 yaşındaki Ege İshak Karafidan'dan acı haber

        Edirne'de, Meriç Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki Ege İshak Karafidan'ın cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 20:33 Güncelleme: 21.04.2025 - 01:54
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        14 yaşındaki Ege İshak Karafidan'dan acı haber
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        Edirne'de serinlemek için Meriç Nehri'ne girdikten sonra gözden kaybolan Ege İshak Karafidan ile ilgili AFAD ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalara destek vermek için Tekirdağ ve Edirne'nin Enez ilçesinden dalgıç polisler geldi.

        Ekiplerin arama çalışmaları sürerken Karafidan'ın yakınları da nehir kıyısında endişeli şekilde arama kurtarma çalışmaları takip etti.

        Ekiplerin yaklaşık 5.5 saat süren çalışması sonucunda 14 yaşındaki Ege İshak Karafidan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Karafidan'ın yakınları gözyaşları dökerek büyük üzüntü yaşadı.

        Hacıilbey Mensucat Santral Ortaokulu öğrencisi Karafidan'ın cansız bedeni Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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