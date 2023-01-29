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Avcılar'da parktaki su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı

İstanbul Avcılar'da facianın eşiğinden dönüldü. Bir parkta yaşanan olayda, üzeri çürük tahta ile kapatılan su kuyusuna düşen 14 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Giriş: 29.01.2023 - 11:14 | Güncelleme: ABONE OL
Facianın eşiğinden dönüldü... Son dakika: 14 yaşındaki çocuk tahtayla kapatılan su kuyusuna düştü!
14 yaşındaki çocuk tahtayla kapatılan su kuyusuna düştü!
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DHA

Avcılar'da parktaki su kuyusuna düşen 14 yaşındaki C.K.'yi itfaiye ekipleri kurtardı. Su kuyusunun girişindeki demir ızgaranın çalındığı iddia edilirken, yerine çürük tahta bırakıldığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre olay, ilçedeki Ali Akverdi Parkı'nda meydana geldi. Korutürk Sokak'ta arkadaşı H.E.Ç. ile yürüyüş yapan C.K. (14), parka girdi.

Daha sonra sokakta bekleyen arkadaşının yanına parkın duvarına tırmanarak ulaşmaya çalışan C.K., girişinde tahta bulunan; parkta sulama için kullanılan 5 metre derinlikteki kuyuya düştü.

Arkadaşının kuyuya düştüğünü gören H.E.Ç., koşarak çevredeki işyerlerinden yardım istedi. Çocuğun kuyuya düştüğünü görenler, durumu '112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine parka sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ÇÜRÜK TAHTA ÖLDÜRÜYORDU

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kuyudaki yaralı çocuğa merdiven uzattı. Kuyudan çalışmalar sonucu çıkarılan C.K., sağlık görevlileri tarafından sedye ile ambulansa taşındı. Çeşitli yerlerinden yaralanan C.K., Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

Olay sırasında arkadaşının yanında bulunan H.E.Ç., kuyunun ağzında bulunan tahtayı fark etmediklerini, arkadaşının kuyuya düşmesi ile çok korktuğunu söyledi. Parka gelen Avcılar Belediyesi yetkilileri, daha önce girişinde demir ızgara ile kapalı olduğu belirtilen kuyuda inceleme yaptı.

Çevredekiler atık toplayıcıların su kuyusundaki demir ızgarayı çaldıklarını, kuyu ağzının açık kalmaması için üzerine tahta bırakıldığını iddia etti. Polis olaya ilgili incelemesini sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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