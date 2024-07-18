14 yaşındaki Cavan Sullivan, MLS tarihine geçti!
ABD MLS Ligi takımlarından Philadelphia'da top koşturan 14 yaşındaki Cavan Sullivan, takımı ile ilk maçına çıkarken, MLS tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu.
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ABD ligi MLS'te tarihi anlar...
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14 yaşındaki Cavan Sullivan, MLS'te takımı Philadelphia'nın New England'ı 5-1 yendiği maçta 85.dakika oyuna girerek lig tarihinde oynayan en genç oyuncu ünvanının sahibi oldu.
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28 Eylül 2009'da dünyaya gelen ve Philadelphia'da forma giyen Sullivan, şu ana kadar alt lig dahil 11 maça çıkan Sullivan 2 gol attı 1 asist yaptı.
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ÜNVANI ESKİ Ç.RİZESPORLU OYUNCUDAN ALDI
14 yaş, 293 gün ile sahaya çıkan Sullivan'ın bu rekoru daha önce Çaykur Rizespor'da da forma giyen ve 14 yaş, 306 günlükken sahaya çıkan Freddy Adu'ya aitti.