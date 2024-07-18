14 yaşındaki Cavan Sullivan, MLS tarihine geçti!

ÜNVANI ESKİ Ç.RİZESPORLU OYUNCUDAN ALDI

14 yaş, 293 gün ile sahaya çıkan Sullivan'ın bu rekoru daha önce Çaykur Rizespor'da da forma giyen ve 14 yaş, 306 günlükken sahaya çıkan Freddy Adu'ya aitti.