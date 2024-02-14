Google'dan 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel Doodle! Google Sevgililer Günü Doodle oyunu
Her sene özel günlerde eğlenceli Doodle'lar yapan Google, Sevgililer Günü'ne de unutmadı. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel ise mini bir oyun tasarlandı. 2024 Sevgililer Günü için hazırlan oyun ile kullancılar eğlenceli anlar yaşıyor. İşte, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel Google'dan Doodle sürprizi...
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Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat'ında pek çok ülkede kutlanıyor. Mazisi oldukça eskiye dayanan bu özel günü Google'de unutmadı. Google'da arama ekranında oynanabilecek mini bir oyun ile kullanıcıların gününü kutladı. İşte, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel Google'dan Doodle sürpriz oyunu...
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Sevgililer Günü Doodle'ına tıkladığınızda karşısına 'Testi çözün' ve 'Elementinizi seçin' seçenekleri çıkıyor. İster ilk olarak testi çözerek verdiğiniz cevaplar ile elemenitinizi belirliyebilir isterseniz de size bir element seçerek size en uygun elementi bulmak için seçeneklere bakmaya başlayabilirsiniz.
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Bağ kurmak istediğiniz elementi sağa, istemediğinizi ise sola kaydırabilirsiniz. Uygun elementi bulduğunuzda da bağlantı kurabilir elementleri birleştirebilirsiniz.
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Bir element ile bağlantı kurduğunuzda aranızdaki ilişkinin nasıl olacağına dair bilgi veren bu özel Doodle'da tüm bağları topladığınızda 'Bağlarım' seçeneğinden şimdiye kadar eşleştiğiniz elementlere bakabilir ve Sevgililer Günü'ne özel resmi görüntüleyebilirsiniz.