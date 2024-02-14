Sevgililer Günü Doodle'ına tıkladığınızda karşısına 'Testi çözün' ve 'Elementinizi seçin' seçenekleri çıkıyor. İster ilk olarak testi çözerek verdiğiniz cevaplar ile elemenitinizi belirliyebilir isterseniz de size bir element seçerek size en uygun elementi bulmak için seçeneklere bakmaya başlayabilirsiniz.