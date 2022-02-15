14 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün akşam ekrana gelen Üç Kuruş - Yasak Elma - Alparslan Büyük Selçuklu gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

14 Şubat reyting sonuçları birazdan açıklanacak. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.