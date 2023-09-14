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        Haberler Yaşam Süper Loto 14 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        14 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

        Süper Loto çekiliş sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç kere çekilen Süper Loto, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilmektedir. İşte, 14 Eylül 2023 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 21:36 Güncelleme: 14.09.2023 - 21:36
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        Süper Loto'da kazandıran rakamlar
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        Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 14 Eylül 2023 Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları...

        14 EYLÜL 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        27 - 29 - 37 - 39 - 43 - 60

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

        Süper Loto'da en çok çıkan iller
        Süper Loto'da en çok çıkan iller
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        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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