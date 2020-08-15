14 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

14 Ağustos Cuma tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklandı. İşte dünün reyting sonuçları...