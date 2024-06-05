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        Haberler Gündem 3. Sayfa 13 yaşındaki Türkan Yağmur Kulak'tan 1 haftadır haber alınamıyor - En son haberler | Son dakika haberleri

        Bir hafta geride kaldı... Endişeli bekleyiş!

        Antalya'nın Alanya ilçesinden, Mersin'in Tarsus ilçesine gelen 13 yaşındaki Türkan Yağmur Kulak'tan, 7 gündür haber alınamıyor. Kızını tüm aramalara rağmen bulamayan Kadir Kulak, kayıp başvurusundan bulundu ve endişe duyduklarını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 08:33 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:29
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        Bir hafta geride kaldı... Endişeli bekleyiş!
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Türkan Yağmur Kulak (13), Mersin'in Tarsus ilçesindeki halasına gezmeye geldi.

        ARKADAŞLARIYLA BULUŞMAYA GİTTİ

        DHA'da yer alan habere göre geçen hafta arkadaşlarıyla buluşmak için Tarsus Atatürk Parkı'na giden Kulak, eve dönmedi.

        BİR HAFTADIR HABER ALINAMIYOR

        Kızını tüm aramalara rağmen bulamayan Kadir Kulak, kayıp başvurusundan bulundu. Aile kızlarının bir an önce bulunmasını istiyor.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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        #Türkan Yağmur Kulak
        #Son dakika haberler
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