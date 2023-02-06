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Diyarbakır'da 13 yaşındaki Rabia, 16 saat sonra kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 7.7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazı altında kalan 13 yaşındaki Rabia, yaklaşık 16 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı

Giriş: 06.02.2023 - 21:49 | Güncelleme: ABONE OL
Diyarbakır'da 13 yaşındaki Rabia, 16 saat sonra çıkarıldı - En son haberler
AA

Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 16 saat sonra 13 yaşındaki Rabia kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'ndaki Serin-2 Apartmanı'nda enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma devam ediyor.

Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altından yaklaşık 16 saat sonra Rabia isimli 13 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı.

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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