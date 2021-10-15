13 yaşındaki kız babasının silahı ile kendini vurdu

13 yaşındaki kız babasının silahı ile kendini vurdu

İHA

Olay, Erzincan'ın Başbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, sabah Mehmetçik Okulu'na giden Y.E. (13), okuldan eve döndükten bir süre sonra silah sesi duyuldu. Apartman sakinlerinin ikametten silah sesi duyduklarını güvenlik güçlerine haber vermeleri üzerine olay yerine ilgili ekipler sevk edildi.

Evde yaralı halde bulunan Y.E., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Y.E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Y.E.'nin uzman çavuş olan babasına ait beylik tabancayla kendisini vurarak yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Y.E.'nin yaklaşık 2 ay önce babasının tayini nedeniyle Erzincan'a geldiği öğrenildi. Y.E.'nin cenazesinin Niğde'de toprağa verileceği belirtildi.