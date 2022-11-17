13 sayısı neden uğursuz olarak kabul edilir?

Leonardo Da Vinci tarafından yapılan Son Akşam Yemeği tablosunda, İsa'ya ihanet ederek onun çarmıha gerilmesini sağlayan Yahu'danın 13.kişi olarak masada yer aldığı düşünülüyor.

Başka bir görüş olarak, tabloda 12 havari ve İsa var. 13 kişinin yediği yemek sonrası felaketler silsiles başlıyor ve İsa çarmıha geriliyor. Bu sebepten ötürü, 13 sayısı uğursuz olarak kabul ediliyor.