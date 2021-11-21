2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 13. haftada da nefesleri kesiyor. İşte bu haftaki maçlar sırasında merakla araştırılan Süper Lig'de haftanın panaroması...



SÜPER LİG 13. HAFTA FİKSTÜRÜ

13.30 Atakaş Hatayspor 3-1 Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

16.00 GZT Giresunspor 1-0 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çotanak)

16.00 Medipol Başakşehir 2-1 Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Aytemiz Alanyaspor 2-0 Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

21 Kasım Pazar:

13.30 Kasımpaşa 1-3 VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor 3-0 Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Altay 1-3 Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)

22 Kasım Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)

20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe (Kadir Has)

SÜPER LİG 13. HAFTA PUAN DURUMU (21 KASIM)