Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 13 Ekim 2023 dünün reyting sonuçları ne oldu? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Masterchef reyting birincisi kim oldu?

        13 Ekim dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

        Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Show TV ekranlarında Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile ekranlara gelirken diğer kanallarda da çeşitli diziler ve programlar yayınlandı. Bu noktada, 13 Ekim 2023 reyting sonucu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 08:45 Güncelleme: 14.10.2023 - 08:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          13 Ekim 2023 reyting sonuçları... Dün ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları merak konusu oldu. 13 Ekim 2023 Cuma akşamı Show TV ekranlarında Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile yayınlanırken Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, Masterchef All Star gibi yapımlar da yeni bölümleri ile gecenin reyting birincisi olabilmek için yarıştı. Peki, dünün reyting sonuçları ne oldu, hangi yapım birinci oldu? İşte, dünkü reyting sonuçları ile ilgili detaylar...

        • 2

          13 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          13 Ekim Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

          Sonuçlar açıklandığında anda detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          GEÇEN HAFTANIN (6 EKİM) REYTİNG SONUÇLARI

          6 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

        • 4

          Total'de 1. sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti”, 3. sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti yer aldı.

          AB'de ise 1.sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2. sırada “Yalı Çapkını”, 3.sırada “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti yer aldı.

          20+ABC1 listesinde ise ilk sırada "Kızılcık Şerbeti", ikinci sırada "Yalı Çapkını", üçüncü sırada "Kızılcık Şerbeti" özet yer aldı.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji saat verdi! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 4 bölgede sağanak!
        İstanbul'da yaşandı! Rus diplomat otelde ölü bulundu!
        İstanbul'da yaşandı! Rus diplomat otelde ölü bulundu!
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Kaza yapan otomobilden inen kişiye başka araç çarptı
        Kaza yapan otomobilden inen kişiye başka araç çarptı
        Af Örgütü vahim iddiayı doğruladı
        Af Örgütü vahim iddiayı doğruladı
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        Devriye görevinde uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Devriye görevinde uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Habertürk Anasayfa