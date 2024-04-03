12 yaşındaki çocuğun öldürülmesinin ardından Finlandiya'da bayraklar yarıya indirildi

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Finlandiya, 12 yaşındaki bir 6. sınıf öğrencisinin okulda arkadaşını öldürmesinin yasını tutuyor.

Helsinki'nin 100 km kuzeyinde bulunan Vantaa kentindeki Viertola adlı ilköğretim okulunda dün gerçekleşen silahlı saldırı ülkeyi yasa boğdu.

12 yaşındaki bir öğrencinin üç arkadaşını bir aile yakınına ait silahla vurması ve çocuklardan birinin ölmesi, ikisinin ağır yaralanmasının ardından ülkede bayraklar yarıya indirildi. Milli yas ilan edildi.

Hastaneden ve polisten ağır yaralı iki çocuğun durumuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Polis, vuran ve vurulan çocukların adını da paylaşmadı. Ancak vurulan çocuklardan birinin Kosovalı bir kız çocuğu olduğuna dair Kosova Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Finlandiya, silah ruhsatı düzenlemesinde 2010 yılında sıkılaşmaya gitmiş, bireysel silahlanma yaşını 18'den 20'ye çıkarmıştı. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, saldırının ardından 'derin bir şok içinde olduğunu' ifade etmişti.