12 Eylül Güney-Güney İş Birliği Günü: BM Türkiye Temsilcisi Habertürk'te

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen “Güney-Güney İş Birliği Günü”, her sene 12 Eylül’de kutlandı. Bu günün amacı, dünya çapında güney ülkelerinin gelişme sürecini değerlendirmek ve başarılarını kutlamak.“Güney-Güney İş birliği Günü”nün önemine yönelik Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi ile Teknoloji Bankası Direktörü Deodat Maharaj Habertürk’e konuştu.

Türkiye’nin rolüne değinen Babatunde “Türkiye Güney-Güney işbirliğinde bir şampiyon. Amacımız, kalkınma zorluklarının üstesinden gelme yolunda sağlıkta, ticarette, dijital teknolojinin yayılmasında, iklim değişikliğiyle mücadelede, ülkelerin, tekerleği yeniden icat etmek yerine karşılaştıkları sorunlara karşı diğer ülkelerin kanıtlanmış çözümlerini ve benimsedikleri örnekleri kullanmaya yardımcı olmak.” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL GÜNEY ÜLKELERİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Babatunde, “Küresel bir topluluk olarak ve küresel topluluk içindeki ülkeler olarak ne gibi ilerlemeler kaydettik? Bunlara bakabiliyoruz,, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde neredeyiz onu değerlendirebiliyoruz. Güney ülkelerinden bahsettiğimizde, temel olarak düşük gelirli, alt orta gelirli ve üst orta gelirli ülkelerden bahsediyoruz. Daha zengin ülkelerin, doğaya verilen zarara çok az katkıda bulunan gelişmekte olan ülkelerin teknolojilerini de aktarmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor.” diye konuştu.

"TÜRKİYE, ÇOK AKTİF VE ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR"

Türkiye, en az gelişmiş ülkelere destek oluyor ve bunun en önemli örneklerinden birisi ise Gebze’de ofisi bulunan Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası. En az gelişmiş ülke kategorisine 45 ülke giriyor. Örneğin Batı Afrika'daki Senegal, Doğu Afrika'daki Tanzanya ve Karayipler gibi. 2011 yılında Türkiye en az gelişmiş ülkeler toplantısı düzenledi ve bu toplantı İstanbul’da yapıldı.