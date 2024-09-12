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        Haberler Gündem Politika 12 Eylül Güney-Güney İş Birliği Günü: BM Türkiye Temsilcisi Habertürk'te | Son dakika haberleri

        12 Eylül Güney-Güney İş Birliği Günü: BM Türkiye Temsilcisi Habertürk'te

        12 Eylül Birleşmiş Milletler Güney-Güney İş Birliği Günü. Türkiye'de bu iş birliğine önderlik ediyor. Peki, Güney-Güney İş Birliği nedir? Türkiye'nin rolü nedir? Habertürk'ten Birsu Karaarslan'ın haberi

        Giriş: 12.09.2024 - 19:11 Güncelleme: 12.09.2024 - 19:39
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        'Türkiye aktif bir rol oynuyor'
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        Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen “Güney-Güney İş Birliği Günü”, her sene 12 Eylül’de kutlandı. Bu günün amacı, dünya çapında güney ülkelerinin gelişme sürecini değerlendirmek ve başarılarını kutlamak.“Güney-Güney İş birliği Günü”nün önemine yönelik Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi ile Teknoloji Bankası Direktörü Deodat Maharaj Habertürk’e konuştu.

        “TÜRKİYE GÜNEY-GÜNEY İŞBİRLİĞİNDE BİR ŞAMPİYON”

        Türkiye’nin rolüne değinen Babatunde “Türkiye Güney-Güney işbirliğinde bir şampiyon. Amacımız, kalkınma zorluklarının üstesinden gelme yolunda sağlıkta, ticarette, dijital teknolojinin yayılmasında, iklim değişikliğiyle mücadelede, ülkelerin, tekerleği yeniden icat etmek yerine karşılaştıkları sorunlara karşı diğer ülkelerin kanıtlanmış çözümlerini ve benimsedikleri örnekleri kullanmaya yardımcı olmak.” ifadelerini kullandı.

        KÜRESEL GÜNEY ÜLKELERİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

        Babatunde, “Küresel bir topluluk olarak ve küresel topluluk içindeki ülkeler olarak ne gibi ilerlemeler kaydettik? Bunlara bakabiliyoruz,, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde neredeyiz onu değerlendirebiliyoruz. Güney ülkelerinden bahsettiğimizde, temel olarak düşük gelirli, alt orta gelirli ve üst orta gelirli ülkelerden bahsediyoruz. Daha zengin ülkelerin, doğaya verilen zarara çok az katkıda bulunan gelişmekte olan ülkelerin teknolojilerini de aktarmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor.” diye konuştu.

        "TÜRKİYE, ÇOK AKTİF VE ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR"

        Türkiye, en az gelişmiş ülkelere destek oluyor ve bunun en önemli örneklerinden birisi ise Gebze’de ofisi bulunan Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası. En az gelişmiş ülke kategorisine 45 ülke giriyor. Örneğin Batı Afrika'daki Senegal, Doğu Afrika'daki Tanzanya ve Karayipler gibi. 2011 yılında Türkiye en az gelişmiş ülkeler toplantısı düzenledi ve bu toplantı İstanbul’da yapıldı.

        Bu süreçte Türkiye’nin aktif ve önemli bir oynadığını belirten Maharaj ise “Türkiye’nin önderliğinde yapılan bu toplantı sonrası bu ülkeler için büyük bir çağrı, büyük bir çığlık gelişti ve bu ülkelerin kalkınmalarını hızlandırmanın bir yolunun olduğunun kabul edilmesi ortaya çıktı. Bunun sonucunda da Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası Türkiye'de kuruldu. Teknoloji Bankası, en fakir ve en savunmasız ülkeler veya en az gelişmiş ülkeler için görev ve yetki alanıdır. Türkiye, çok aktif ve önemli bir rol oynuyor. Türkiye, bizim sahada ve gündemimizde önemli olan yerlerde insanların hayatlarında somut ve pratik bir fark yaratmak için bize yardımlarını sürdürüyor. Türkiye, mümkün olduğunca iyi insanlara, topluluklara ve nüfuslara, nihai yararlanıcılara doğrudan sağlanan kalkınma yardımı yapmaktadır.” dedi.

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        #Son dakika haberler
        #Deodat Maharaj
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