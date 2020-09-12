12 Eylül'e karşı siyasilerden açıklamalar!

İHA

12 Eylül askeri darbesinin 40'ıncı yıldönümü nedeniyle İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Altun paylaşımlarında şunları söyledi:

"TÜRLÜ ACILAR BARINDIRAN BİR OLAY"

"Hafızalarımızda yerini koruyan ve 40 yıl önce gerçekleşen kanlı #12Eylül darbesi; milletimizin bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde türlü acı ve meşakkatler barındıran önemli bir olayıdır. Bugünü anlamak; 27 Mayıs’ı, 12 Eylül’ü, 28 Şubat’ı, 15 Temmuz’u doğru anlamaktan geçiyor.

"KAYBETTİKLERİMİZİ ANIYORUZ"

İradesine sahip çıkan milletin darbeler ve darbecilere karşı verdikleri eşsiz mücadele; geçmişten 15 Temmuz’a taşınmış, bu bilinç ve iman her daim darbecilerin, milli irade düşmanlarının ve darbe sevicilerin yıkımını beraberinde getirmiştir.

#12Eylül öncesinde darbeye zemin hazırlamak için yükseltilen şiddet ortamında kaybettiğimiz insanları bugün büyük üzüntüyle hatırlıyoruz. Sadece bir avuç darbecinin ve vesayet odağının kazançlı çıktığı kanlı dönemin sorumluları milletin vicdanında her daim lanetle anılacaktır.

"DARBECİLERE KARŞI EN GÜÇLÜ DÖNEMDEYİZ"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye darbeler ve darbecilerle mücadelede, tarihimizin en güçlü dönemini yaşamaktadır. Buna rağmen bugün bile bazı kesimlerin darbeyi lanetleme bahanesiyle milli irade düşmanlığı yapmalarını da ibretle izliyoruz.

"MİLLETİMİZ BUNA GEÇİT VERMEZ"

İster içeride ister dışarıda milli irade düşmanlığı yapanların en temel meselesinin büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yürüyüşünü engelleme, küresel bir güç olma yarışındaki ülkemizi durdurma gayreti olduğunu biliyoruz. Yine biliyoruz ki, milletimiz bu düşmanlığa geçit vermez.

"SÖZ DE KARAR DA MİLLETİNDİR"

Milletimizin güçlü iradesi darbelere, darbecilere, onların dışarıdaki hamilerine ve siyasal alandaki işbirlikçilerine gereken dersi vermeye muktedirdir. SÖZ DE KARAR DA AZİZ MİLLETİMİZİNDİR."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

"DARBE VATANA İHANETTİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, 12 Eylül darbesinin 40'ıncı yılı olması nedeniyle önemli açıklamalarda bulundu. Çelik yaptığı açıklamada, "Her darbe 'vatana ihanet'tir. Gerekçesi ne olursa olsun milletin vatanı korumak için verdiği silahı millete doğrultmak vatan hainliğidir. Tarih gösteriyor ki her darbe vatanı işgal girişimidir" dedi.

"DARBECİLER MAHKUM OLDU"

İHA'da yer alan habere göre Çelik, "Hukuk dışı vatanseverlik darbecilerin en süslü yalanıdır. 12 Eylül katliam rejiminin başladığı gündü. Vatan hainliği, tüm darbelerin tek ideolojisidir. Sağcı ya da solcu darbe olmaz; darbe vatan hainliğidir. Milletine silah doğrultandan daha ahlaksız ve daha hain kimse yoktur.

"İHANETİN SON HAMLESİ 15 TEMMUZ"

Bu ihanetin son hamlesi 15 Temmuz’da millet iradesine çarparak paramparça oldu. Tüm darbeciler tarihimizin karanlık kişilikleri olarak millet vicdanında ebediyyen mahkum oldu. Adalet hükmünü verdi, veriyor. Düşmanlarımız darbe silahını bir daha asla kullanamayacaklar" diye konuştu.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU:

"CUMHURİYETİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "12 Eylül darbesinin üzerinden geçen 40 yıla rağmen saraylarda saltanat süren tek adam rejimi, 12 Eylül ruhunu yönetim anlayışında yaşatmaya devam ediyor. 12 Eylül ruhunu ve tek adam rejimini tarihin tozlu raflarına kaldıracağız; cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız" dedi.