12 Dev Adam'dan Macaristan'a büyük üstünlük

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım'da Macaristan ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı, daha önce oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu.

Ay-yıldızlı takım, Macaristan ile daha önce 9'u resmi olmak üzere 15 müsabakada karşı karşıya geldi.

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A Milli Basketbol Takımı, bu karşılaşmaların 10'undan galibiyetle ayrılırken, 5'inde rakibine mağlup oldu.

Milliler, Macaristan maçlarında toplamda 1098 sayı atarken, potasında ise 1092 sayı gördü.

İLK MAÇ 1955'TE A Milli Basketbol Takımı, Macaristan ile ilk olarak 1955 yılında karşılaştı. Avrupa Şampiyonası'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı takım, rakibine 66-55 mağlup oldu. EN FARKLI GALİBİYET Ay-yıldızlı takım, Macaristan karşısında en farklı galibiyetini 1973 yılında elde etti. REKLAM Milli takım, Avrupa Şampiyonası yarı final grubunda Macaristan'ın Szombathely kentinde oynanan müsabakayı 18 sayı farkla 80-62 kazandı. Macaristan ise Türkiye karşısında en farklı galibiyetine, 1983 yılında ev sahipliği yaptığı FIBA Turnuvası'ndaki karşılaşmada 80-69'luk skorla ulaştı.

25 YIL SONRA KARŞILAŞACAK A Milli Basketbol Takımı, 25 yıl aradan sonra Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı takım, en son 12 Haziran 1999 yılında Macaristan ile hazırlık maçında karşılaşmıştı. Fransa'nın Caen kentinde düzenlenen turnuvada oynanan maçı milli takım, 78-72'lik skorla kazanmıştı. REKABETTEKİ MAÇLAR Türkiye ile Macaristan arasında daha önce A takım seviyesinde oynanan basketbol maçları şöyle: Tarih Organizasyon Yer Skor 10.06.1955 Avrupa Şampiyonası Budapeşte (Macaristan) 55-66 26.11.1955 İkili Temas İstanbul 68-76 9.10.1963 Avrupa Şampiyonası Wroclaw (Polonya) 52-50 21.05.1969 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Budapeşte (Macaristan) 58-69 7.05.1973 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Szombathely (Macaristan) 80-62 20.05.1979 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Selanik (Yunanistan) 87-81 1.05.1980 FIBA Turnuvası Viyana (Avusturya) 85-82 6.05.1981 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu İstanbul 78-77 29.05.1982 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Porto (Portekiz) 79-76 26.06.1983 FIBA Turnuvası Szolnok (Macaristan) 69-80 31.05.1985 FIBA Turnuvası Wels (Avusturya) 83-80 28.12.1985 FIBA Turnuvası Kuopio (Finlandiya) 83-81 16.05.1986 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Liege (Belçika) 73-67 11.05.1991 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Neuchatel (İsviçre) 70-73 12.06.1999 Hazırlık Turnuvası Caen (Fransa) 78-72 Not: Tabloda skorlarda ilk takım Türkiye olarak yazılmıştır.