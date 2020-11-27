12 bin sağlık personeli alımı için süreç adım adım ilerlemeye devam ediyor. Son olarak " Sağlık Bakanlığı 12 bin sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusu da cevabını buldu. Sağlık çalışanlarının günlerdir merakla beklediği 12 bin sağlık personeli alımı için düğmeye basıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan Sağlık Bakanlığı açıklaması ile birlikte 12 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı da belli olmuş oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, cevabı...

BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan açıklama şöyle:

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.

7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/ Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal çalışmacı, Biyolog, Çocuk gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı terapisti, Dil ve Konuşma terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.

12.000 pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listeler, ÖSYM Başkanlığı'na teslim edildi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak.

Öte yandan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün"2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız. Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız." açıklamasında bulundu. Buna göre tercih başvuruları 1 Aralık'ta başlayacak.