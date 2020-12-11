12 Aralık Cumartesi marketler açık mı? Bilindiği üzere yarın tüm yurtta korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak süresince marketlere gitmek isteyenler ise "Yarın marketler açık mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. Bu kapsamda özellikle de ŞOK, A01 ve BİM çalışma saatleri de merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte, "Yarın marketler açık mı?" sorusunun cevabı...
12 ARALIK CUMARTESİ GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?
12 Aralık 2020 yani yarın marketler, bakkallar, kasaplar ve kuruyemişler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
A01 SAAT KAÇTA KAPANIYOR?
Korona virüsü tedbirleri kapsamında bilindiği üzere marketler saat 20.00 itibariyle kapanıyor. Ancak Cumartesi ve Pazar günleri tam gün kısıtlama olduğu için A101 saat 17.00'de kapanacak.
BİM SAAT KAÇTA KAPANIYOR?
Sokağa çıkma yasağı kapsamında BİM'den alışveriş yapmak isteyenler BİM çalışma saatleri ve "BİM saat kaçta kapanacak?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki tüm marketlerde olduğu gibi BİM'de hafta içi saat 10.00 - 20.00 arasında hizmet verirken hafta sonu saat 10.00 - 17.00 arasında hizmet verecek.
ŞOK SAAT KAÇTA KAPANIYOR?
BİM ve A101'de olduğu gibi ŞOK çalışma saatleri de hafta içerisinde saat 10.00 -20.00 iken hafta sonları ŞOK saat 10.00 - 17.00 arasına hizmet verecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!