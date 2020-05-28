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112 Acil Servis nedir? 112 Acil Servisin görevleri nelerdir?

112 Acil Servis, tam gün ve haftanın her günü kesintisiz sağlık hizmeti sunar, en meşakkatli resmi kurumlar arasındadır. Çeşitli sağlık problemleri, trafik kazaları, yaralanmalar ve diğer insani durumlarında acil tıbbi yardım hizmetlerini doğrudan veya dolaylı sunan bir sağlık hizmet türüdür. Peki sayısız hayatlar kurtaran 112 acil servisi görevleri nelerdir?

28.05.2020 - 08:42 | Güncelleme: ABONE OL
112 Acil Servis görevleri

Günümüzde toplumsal ve bireysel hizmet sunan sağlık hizmetleri resmi acil servis hatlarından en önemlisi 112 acil servis hattıdır. Kuruluş itibariyle, oldukça eski bir resmi sağlık servisi olan 112 Acil Servis, tam gün ve haftanın her günü kesintisiz sağlık hizmeti sunar, en meşakkatli resmi kurumlar arasındadır.

Çeşitli sağlık problemleri, trafik kazaları, yaralanmalar ve diğer insani durumlarında acil tıbbi yardım hizmetlerini doğrudan veya dolaylı sunan bir sağlık hizmet türüdür.

112 sağlık servisinin başlıca görevleri nelerdir?

  • Acil sağlık sorunları olduğunda,
  • Yaralanma ve trafik kazalarında acil sağlık hizmetlerini hemen başlatmak,
  • Nakil işleri esnasında gerekli tüm sağlık hizmetlerini yürütmek,
  • Olağan dışı hallerde gerekli acil sağlık hizmetlerini sunmak,
  • Toplumsal olaylar, miting, konser, sportif aktiviteler vb faaliyetlerde gerekli tüm sağlık hizmetlerini sunmak,
  • Sosyal endikasyon bulunan hastalara nakil hizmeti sunmak,
  • İller arası nakil gereken hastaların ambulansla naklini gerçekleştirmek,
  • Can kurtarma hizmetlerini gerçekleştirmek 112 Acil Servisin başlıca görevleridir.

Geçmişten geleceğe en önemli ihtiyaç olan sağlık hizmetleri, pek çok sektör içerisinde en fedakâr, en aktif çalışılması gereken bir hizmettir. Evde, iş yerinde veya herhangi bir yerde, acil bir sağlık sorunu yaşandığında sabit, ankesörlü, araç veya cep telefonundan direkt 112 numarası tuşlanır. Bu arama ücretsizdir ve amacı her durumda 112 Ambulans Servisine kolayca ulaşmaktır. Acil olmayan durumlar ve ambulans nakli gerekmeyen hastalar için kesinlikle 112 aranmamalıdır.

Yurdumuz genelinde hızla artan ambulans sayısı ve türleri ile tüm noktalara hava, kara ve denizden ulaşılabilmektedir.

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