11 Şubat dünya ne günü, anlamı ne?
Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 11 Şubat, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü olarak kutlanıyor. Bu özel gün, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında cinsiyet eşitliğini desteklemeyi amaçlıyor. Kadınların ve kız çocuklarının bilimsel çalışmalara katılımının teşvik edilmesi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Dünyanın birçok yerinde farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. İşte detaylar...
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Her yıl 11 Şubat, acil yardım hizmetlerine dikkat çekmek amacıyla 112 Günü olarak kutlanıyor. Acil durumlarda sağlık, itfaiye ve güvenlik hizmetlerine tek numaradan ulaşılmasını sağlayan 112 hattı, hayat kurtarıcı bir rol oynuyor. Avrupa genelinde düzenlenen farkındalık kampanyalarıyla vatandaşların 112 hattını doğru ve etkili bir şekilde kullanmaları teşvik ediliyor. Özellikle gereksiz aramaların önlenmesi bu kapsamda büyük önem taşıyor. İşte merak edilenler...
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11 ŞUBAT NE GÜNÜ?
11 Şubat, iki önemli farkındalık gününü bir araya getiriyor. Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü, kadınların ve kız çocuklarının bilimsel çalışmalara katılımını teşvik ederek STEM alanlarında cinsiyet eşitliğine dikkat çekiyor. Aynı gün kutlanan 112 Günü ise acil durumlarda sağlık, itfaiye ve güvenlik hizmetlerine hızlı ve doğru şekilde ulaşmanın önemine vurgu yapıyor. Bu iki gün, hem bilimde kadınların gücünü desteklemek hem de hayat kurtaran acil çağrı hizmetlerinin önemini hatırlatmak açısından değer taşıyor.
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TARİHTE 11 ŞUBAT'TA NELER OLDU?
1250 - Eyyubiler ile Fransa Kralı IX. Louis önderliğindeki Haçlılar arasındaki Mansure Muharebesi sona erdi.
1752 - Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk hastanesi, Pensilvanya'da açıldı.
1808 - Antrasit, ilk defa bir yakıt olarak kullanıldı.
1809 - Robert Fulton, buharlı geminin patentini aldı.
1826 - University College London kuruldu.
1843 - Giuseppe Verdi'nin "I Lombardi alla prima crociata" adlı operasının ilk gösterimi Milano'da yapıldı.
1867 - Sadrazam Mehmed Emin Âli Paşa, beşinci ve son kez sadrazam oldu.
1888 - İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı Sirkeci Garı'nın inşası büyük bir devlet töreniyle başladı.
1895 - Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı'nda Büyük Britanya adası tarihinin en soğuk gününü yaşadı: -27.2 °C. Bu rekor daha sonra 10 Ocak 1982'de tekrarlandı.
1926 - Siirt Milletvekili Mahmut Soydan'ın kurduğu Milliyet gazetesi, yayımlanmaya başladı.
1928 - Kış Olimpiyat Oyunları, St. Moritz'de (İsviçre) başladı.
1936 - İstanbul'da kar fırtınası; binalar yıkıldı, 120 kadar tekne battı ve Unkapanı Köprüsü parçalandı.
1939 - Lockheed şirketine ait P-38 tipi bir uçak, Kaliforniya'dan New York'a 7 saat 2 dakikada uçtu.
1940 - Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği arasında ekonomik işbirliği antlaşması imzalandı.
1941 - Ecnebi Musevilerin Türkiye'den transit geçmeleri hakkında kararname yayımlandı; tabiyetlerinde bulundukları devletler tarafından kısıtlama getirilmiş ecnebi Museviler, ancak konsolosluklardan transit vizesi alarak Türkiye topraklarından geçebilecekler.
1945 - Birleşik Krallık Başbakanı Sir Winston Churchill, ABD Cumhurbaşkanı Franklin Roosevelt ve Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Josef Stalin'in bir araya geldiği, 4 Şubat'ta başlayan Yalta Konferansı sona erdi. II. Dünya Savaşı sonrasında dünya düzeninin esasları belirlendi.
1953 - SSCB, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesti.
1957 - Muhalefet milletvekilleri, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda değişiklik istedi.
1957 - Gazeteci Metin Toker tutuklanarak ceza evine girdi. Metin Toker, Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mükerrem Sarol ile Akis dergisi arasındaki davadan hapis cezasına çarptırılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü, "Damadımın tutuklanması haberine üzülmedim, bu şerefli bir mahkümiyettir" dedi.
1959 - Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla ilgili Zürih Antlaşması, Türkiye ile Yunanistan arasında imzalandı.
1961 - 5 parti kuruldu. Adalet Partisi, Memleketçi Serbest Parti, Çalışma Partisi, Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi ve Cumhuriyetçi Mesleki Islahat Partisi.
1961 - Adalet Partisi, Ragıp Gümüşpala'nın başkanlığında kuruldu.
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1964 - Tayvan, Fransa ile diplomatik ilişkilerini kesti.
1964 - Limasol'da (Kıbrıs) Rumlarla Türkler arasında çarpışmalar başladı.
1965 - ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, hava ve deniz kuvvetlerine, Kuzey Vietnam'daki askeri hedeflerin bombalanması emrini verdi.
1965 - Yeni Adana gazetesi, Dünya Basın Başarı Ödülü'nü kazandı.
1969 - Amerikan 6. Filosu'nu protesto gösterileri sürüyor; 1969'da üniversite öğrencileri Beyazıt Kulesi'ne üzerinde Vedat Demircioğlu'nun resmi bulunan bir bayrak çekti. Vedat Demircioğlu, 6. Filo'nun 1968'deki gelişinde öldürülmüştü.
1971 - ABD, Birleşik Krallık, SSCB ve diğer ülkeler arasında, uluslararası sularda nükleer silahların kullanılmaması konusunda antlaşma imzalandı.
1973 - Vietnam Savaşı: ilk Amerikalı esirleri serbest bırakıldı.
1978 - Çin, Aristoteles, Shakespeare ve Charles Dickens'in eserlerine uyguladığı sansürü kaldırdı.
1979 - 15 yıllık sürgün hayatından sonra ülkesine 9 gün önce dönen Ayetullah Humeyni yanlıları İran'da yönetimi ele geçirdi. Şah'ın Başbakanı Şahpur Bahtiyar istifa etti.
1981 - Polonya'da Komünist Parti, Józef Pińkowski'yi Başbakanlıktan aldı; yerine General Wojciech Witold Jaruzelski'yi getirdi.
1988 - Avusturya halkının yüzde 70'i Cumhurbaşkanı Kurt Waldheim'ın istifa etmesini istemedi. Kurt Waldheim Nazi geçmişine ilişkin sorgulanmıştı.
1990 - Mike Tyson ağır sıklet boks şampiyonu unvanını, Buster Douglas'a nakavt olarak kaybetti.
1990 - Güney Afrika'da ırkçı rejime karşı savaşan Afrika Ulusal Kongresi'nin lideri Nelson Mandela, 27 yıllık hapis hayatının ardından bugün özgürlüğüne kavuştu.
1992 - Azerbaycan Merkez Bankası kuruldu.
2000 - Romanya'da bir altın madeninden sızan siyanür, Macaristan sınırından geçen Tisa nehrinde binlerce canlının ölmesine neden oldu.
2006 - Alman arkeologlar, Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe Mabedinde, insanlığın en eski haber sistemi olarak tanımladıkları ve günümüzde kullanılan yazının ilkel biçimi olan işaretler buldular.
2007 - ÖDP'nin 5. olağan kongresinde, Genel Başkanlığa Ufuk Uras seçildi.
2008 - Almanya'nın Ludwigshafen kentindeki bir apartmanda çıkan yangında ölen dokuz Türk'ün cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi.
2011 - Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, uzun bir direnmenin ardından istifa ettiğini açıkladı.
2015 - Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, tecavüze uğrayarak öldürüldü. Olay Türkiye'de kadın hakları eylemlerine dönüştü.