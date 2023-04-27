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11 Mart tarihli doğumlular sanata, müziğe veya diğer yaratıcı alanlara ilgi duyabilirler. Empati kurma becerileri gelişmiştir ve genellikle derin düşüncelere dalarlar. Ancak bazen gerçeklerden kaçma ya da gerçekçi olmama eğilimleri olabilir. Peki, 11 Mart hangi burç?

11 Mart Hangi Burç?

11 Mart burcu özellikleri gereği bu tarih Balık burcunu simgeler. Balık, zodyakın en hassas burçlarından biridir. Çok fazla empatiye ve başkalarının sorunlarını dinleme yeteneğine sahip insanlardır. Genel bir kural olarak sakin ve sezgisel olarak çok sevecen olurlar. Buna ek olarak onları gerçek dünyadan belirli durumlarda uygun olandan daha fazla soyutlasa da onları sanatla ilgili görevlerde iyi yapacak çok fazla hayal gücüne sahipler. İçgüdülerine ve sezgilerine çok güvenirler. Aşkta Balıklar romantiktir, yavaş gitmeyi severler ve sevdikleri veya sevdikleri kişiyi aşırı derecede idealize etme eğilimindedirler. İdeal ilişkileri hakkında hayal kurmaya çalışırlar. Bir ilişkide hoşgörülü, anlayışlı ve şefkatlidirler, istikrar ararlar.

11 Mart Burcu Erkeği

11 Mart burcu erkeği duygusal, empatik ve sanatsal yönleri olan kişilerdir. Kendi iç dünyaları oldukça zengin ve karmaşıktır. Başkalarının duygularını anlamak için büyük bir yetenekleri vardır ve yardımseverlikleri ile tanınırlar. 11 Mart doğumlu erkekler; kararlı, cesur, yaratıcı ve duyarlı olabilirler. Liderlik özellikleri de güçlü olabilir. Ancak sabırsız ya da aceleci davranma eğilimleri de mevcuttur. Empati yetenekleri sayesinde başkalarına yardım etmekten keyif alabilirler ve sanatsal yönleri ile kendilerini ifade etmeyi sevebilirler.

11 Mart Burcu Kadını

11 Mart burcu kadını hayal gücü yüksek ve sanatçı ruhlu kişilerdir. Duygularını ifade etmekte ve başkalarının duygularını anlamakta oldukça iyidirler. Sanatsal yönleri sayesinde yaratıcı alanlarda kendilerini ifade etmekten keyif alırlar.

11 Mart Yükseleni Nedir?

11 Mart burcu yorumuna göre bu tarihte doğan birinin yükselen burcu; tam doğum saatine, doğum yerine ve diğer astrolojik faktörler sebebiyle değişebilir. Genel olarak 11 Mart doğumlu birinin yükselen burcu, Koç burcu olabilmektedir. Fakat yükselen burcun tam olarak belirlenmesi için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır. Yükselen burç; kişinin fiziksel görünümü, kişiliği ve davranış şekli gibi birçok kişisel özelliğini etkiler. Koç burcu yükseleni olan kişiler cesur, enerjik ve liderlik yetenekleri olan insanlar olarak tanımlanırlar. Ayrıca genellikle mücadeleci, sabırsız ve rekabetçi olabilirler. Yükselen burç, kişinin doğum haritasında 1. evi yönetir ve kişinin fiziksel görünümü, kişiliği, düşünce tarzı ve davranış şekli gibi birçok kişisel özelliğini etkiler. Ancak yükselen burç sadece bir faktördür ve kişinin tüm doğum haritası dikkate alınarak yorumlama yapılmalıdır.

11 Mart'ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

11 Mart'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular aşağıdaki gibidir.

Hayko Cepkin

Yakup Satar

Hasan Ferit Alnar

Güzin Özipek

İlhan Mimaroğlu

Metin Eloğlu

Kemal Bayazıt

Füsun Önal

Cezmi Baskın

Meral Konrat

Gülse Birsel

Emre Törün

11 Mart'ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

11 Mart'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular şu şekilde sıralanabilir:

Dorothy Gish

Frederik

Harold Wilson

Nicolaas Bloembergen

Albert Salmi

Davis Guggenheim

Marcos Pontes

Didier Drogba

Daniel Vázquez Evuy

Stelios Malezas

Fábio Coentrão

Anton Yelchin

Jodie Comer

Anthony Davis

Andrew Robertson

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram