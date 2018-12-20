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Antalya'da, 11 ay önce evinde bıçaklanarak öldürülen emekli öğretmen Faik Akyol'un (61) katil zanlısı olarak sosyal medyadan tanıştığı komşusu Derya S. (37) ve erkek arkadaşı Ü.Ü. gözaltına alındı.
Cinayet, 10 Ocak 2018'de Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Dostlar 4 Sitesi'nin 5'inci katında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, emekli öğretmen Faik Akyol'dan haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde eve geldi. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeri giren yakınları, Akyol'u balkonda kanlar içerisinde buldu. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri Akyol'un boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak, öldürüldüğünü tespit etti.
SÜRÜNEREK BALKONA ÇIKTI
Polisin yaptığı incelemede, salonda yaşanan arbede sırasında bıçaklanan Faik Akyol'un, karın bölgesine kıyafetleriyle tampon yaptığı, sürünerek balkona çıktığı burada yaşamını yitirdiği belirlendi. Faik Akyol'un eşi Fatma Akyol'un, torunlarına bakmak için İzmir'deki kızının yanına gittiği bu nedenle de emekli öğretmenin evde yalnız olduğu ortaya çıktı.
11 AY SONRA GÖZALTI
Yaklaşık 11 ay süren inceleme sonunda yeterince delile ulaşan ekipler, geçtiğimiz salı günü Derya S. ve erkek arkadaşı Ü.Ü'yü gözaltına aldı. Derya S. ifadesinde, sosyal medyadan tanıştığı Faik Akyol'un daire aradığını, kendisine yardım ettiğini, oturduğu sitede ev bulduğunu anlattı. Akyol'un taşındıktan sonra kendisine yakınlık duyduğunu ancak kendisinin bundan rahatsız olduğunu ileri süren Derya S., cinayeti bu nedenle işlediğini iddia etti. Derya S. ve erkek arkadaşı Ü.Ü., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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