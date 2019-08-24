24 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 1071 metrekare Türk bayrağıyla "fener alayı" oluşturuldu.
İstanbul Beyoğlu Belediyesi ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ahlat Belediye Başkanı Abdülalim Mümtaz Çoban, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, bazı kurum amirleri, mehteran takımı, izci grubu, Kırgız Türkleri ve vatandaşların katıldığı fener alayına Altay Atlı Okçuluk ve Geleneksel Savaş Sanatları Spor Kulübü üyeleri de atlarıyla destek verdi.
Selçuklu Çarşısı'nda toplanan kalabalık, açtıkları 1071 metrekare Türk bayrağı ve yaktıkları meşalelerle tekbir getirerek, Mazlum Yegül Caddesi'ndeki Ulu Cami önüne kadar yürüdü.
Burada konuşma yapan Başkan Çoban, 1071'de büyük Türk komutan Sultan Alparslan'ın zaferinin Bizans'ı hem askeri hem de kültürel olarak bitirdiğini söyledi.
O tarihten bu yana Malazgirt'in İslam toprakları haline geldiğini ifade eden Çoban, "Ahde vefayı gerçekleştireceğiz ve sımsıkı Allah'ın ipine sarılacağız. Allah'ın izniyle bu topraklarda bir daha İslam'dan başka hiçbir ses çıkmayacak. Şu kutlu ve mübarek ay yıldızlı bayrağın altında muhteşem ve asil bir görev yaptınız. Bin yıl önce dikilen o bayrağı yere düşürmediniz. Omuzlarda 1071 metrekare bayrağı taşıdık. Ecdada layık asil evlatlar olacağız." dedi.
Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yıldız da medeniyetin sancağının dikildiği yerin İstanbul, Anadolu'da büyük yürüyüşün başladığı yerin ise Ahlat ve Malazgirt olduğunu belirtti.
"Yürüyüşümüz mübarek olsun. Hep birlikte atalarımızın emanet bıraktığı Selçuklu Kabristanlığında ecdadın 'burası vatanınızdır' dediği ve mührünü vurduğu Anadolu şehitlerimizin huzurundayız." diyen Yıldız, şunları kaydetti:
"Aynı toprağının çocukları olarak bu büyük medeniyet yürüyüşümüz ilelebet devam edecek. Anadolu'da tek bayrak, tek millet, tek vatan ve tek devlet olarak yolumuza hep birlikte devam edeceğiz. Bin yıl önce Malazgirt Meydanı'nda ve Ahlat'ta ecdat kutlu bir yürüyüşe başladı. Büyük medeniyet yürüyüşümüz de Ahlat ve Malazgirt'tir. Okun ilk atıldığı yerdir. Anadolu evimiz ise temelinin atıldığı yer Ahlat ve Malazgirt'tir. Malazgirt, Ahlat ve Anadolu'nun çocuklarıyız. Hep birlikte vatanımıza sahip çıkacağız. Bizi buradan atmak isteyenler bin yıl önce denediler, başaramadılar. Bin yıldır deniyorlar, başaramayacaklar."
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